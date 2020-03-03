شركة السهم للنقل العام المساهمة تعلن عن مسارها الجديد

أعلنت شركة السهم للنقل العام المساهمة، عن المسار الجديد رقم 14 “البرتقالي”، في دائري شارع النصر في طرابلس، وبطول هذا 8.6 كم.

وأوضحت الشركة، إن المسار الجديد يمر بالعديد من المناطق المهمة ومنها، شارع النصر، الظهرة، والإذاعة.

وأشارت شركة السهم للنقل المساهمة، إن المسار مرتبط أيضا بالمسار 21 من ميدان التحرير “جزيرة سوق الثلاثاء” وحتى جسر الودان، وبالمسار 13 من ميدان التحرير “جزيرة سوق الثلاثاء” وحتى جنة العريف.

وأضافت الشركة، إنه تم توزيع عدد 22 موقف على طول المسار.

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