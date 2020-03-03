لأسباب صحية … سلامة يطلب إعفاءه من مهمته في ليبيا

كشف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، أنه طلب من الأمين العام إعفاءه من مهمته في ليبيا، بسبب وضعه الصحي.

وكتب سلامة، مساء يوم الاثنين على حسابه في تويتر، “سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد. وعليّ اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد. لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار”.

ويعتبر سلامة سادس مبعوث أممي إلى ليبيا حيث سبقه كل من وزير الخارجية الأردني السابق عبدالإله الخطيب، والبريطاني إيان مارتن، وتلاهما الوزير اللبناني طارق متري، ثم الإسباني برناردينو ليون، ومن بعده الألماني مارتن كوبلر.

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