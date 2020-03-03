سيّالة: ليبيا استثمرت المليارات في إطار التنمية والحد من الهجرة غير الشرعية

أخبار ليبيا24

قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيّالة، خلال فعاليات المؤتمر الوزاري الثامن لحوار 5+5 حول الهجرة والتنمية بمدينة مراكش المغربية، أن ليبيا استثمرت مليارات الدولارات في إطار التنمية والحد من الهجرة غير الشرعية.

وأضاف سيّالة، وفقًا لوزارة الخارجية، “أن دولة ليبيا نادت منذ سنوات بضرورة تنمية مناطق تصدير الهجرة غير القانونية للحد من تدفق المهاجرين وأن ليبيا استثمرت بالفعل مليارات الدولارات في إطار هذا البرنامج الأمر الذي لم توافق عليه عدة دول من بينها بعض الأعضاء في هذا المؤتمر”.

وقال، “إن ليبيا تبذل قصارى جهدها رغم الإمكانيات المحدودة للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا وهو ما ظهر جليًا في آخر تقارير عام 2019 حيث انخفض معدل الهجرة بنسبة عالية جدا”.

وذكر سيّالة، “أن التجارب السابقة أثبتت هشاشة السياسات المنعزلة والانفرادية في حل موضوع الهجرة”، داعيًا كافة الأعضاء للعمل بشكل جماعي وتضامني للوصول إلى حلول جذرية.

وحذّر سيّالة من خطورة هذه الظاهرة التي تفسح المجال للاتجار بالبشر وتهريب السلاح وتنامي ظهور الجماعات الإرهابية.

وانطلق يوم الإثنين المؤتمر الوزاري الثامن لحوار 5+5 حول الهجرة والتنمية بمدينة مراكش المغربية، والذي يهدف إلى تحديد إطار عمل شامل ومتوافق ومتوازن بخصوص معالجة قضية الهجرة بأبعادها المختلفة في غرب البحر المتوسط.

ويشارك في المؤتمر، وزراء الشؤون الخارجية وممثلي عشرة بلدان هي المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا وتونس وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال.

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