الثني يطالب باستكمال السد الترابي في الكفرة

عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اجتماعا موسعا ضم عددا من الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والمجلس التسييري لبلدية الكفرة وأعيانها.

وناقش الاجتماع الذي عقد ببلدية الكفرة كافة الاحتياجات المتعلقة بالخدمات للبلدية في قطاعات الصحة والتعليم والأمن والمواصلات والنقل والمياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها من الأشياء الضرورية اللازمة للبلدية.

وقدم المجلس التسييري للبلدية قائمة بهذه الاحتياجات لتضمينها في مشاريع العام 2020، لاستكمال سلسلة المشاريع التي نفذتها الحكومة للبلدية على مدى الأعوام الماضية.

وأكد الثني على ضرورة استئناف العمل بالخندق والسد الترابي المحيط بالحدود الإدارية للكفرة وذلك لتطبيق المأمول منه في الحد من ظاهرة الهجرة والتهريب أو أية هجمات محتملة على المنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية