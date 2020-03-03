سياله: ليبيا طالبت منذ سنوات بتنمية الدول المصدرة للهجرة

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، أن ليبيا نادت منذ سنوات بضرورة تنمية مناطق تصدير الهجرة غير القانونية للحد من تدفق المهاجرين.

وقال سياله خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن حول الهجرة والتنمية بمراكش المغربية، إن ليبيا نادت منذ سنوات بضرورة تنمية مناطق تصدير الهجرة غير القانونية للحد من تدفق المهاجرين وأنها استثمرت بالفعل مليارات الدولارات في إطار هذا البرنامج الأمر الذي لم توافق عليه عدة دول من بينها بعض الأعضاء في هذا المؤتمر.

وأوضح سياله أن ليبيا تبذل قصارى جهدها رغم الإمكانيات المحدودة للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا وهو ما ظهر جليًا في آخر تقارير عام ألفين وتسعة عشر حيث انخفض معدل الهجرة بنسبة عالية جدا.

وأشار سياله إلى أن التجارب السابقة أثبتت هشاشة السياسات المنعزلة والانفرادية في حل موضوع الهجرة داعيًا كافة الأعضاء للعمل بشكل جماعي وتضامني للوصول إلى حلول جذرية منبهًا في الوقت ذاته إلى خطورة هذه الظاهرة التي تفسح المجال للاتجار بالبشر وتهريب السلاح وتنامي ظهور الجماعات الإرهابية.