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الأحيرش: ليبيا وسوريا ستنتصران على تركيا والإرهاب

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف نائب رئيس الحكومة الليبية عبدالرحمن الأحيرش افتتاح السفارة الليبية في العاصمة السورية دمشق بالخطوة الكبيرة جدا في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها سوريا وليبيا.

وأوضح الأحيرش في مقابلة صحفية أثناء زيارته على رأس وفد رفيع إلى سوريا ولقائه رئيسها بشار الأسد أن افتتاح السفارة سيغضب كثيرين وسيفرح الأكثر، مشيرا إلى أن العمل بالسفارة سيتم اليوم الثلاثاء.

وأكد نائب رئيس الحكومة الليبية أن عمل السفارة السورية في طرابلس سيتم بعد تحريرها، وأنه يجري الآن افتتاح قنصلية في بنغازي، وبين الأحيرش أن البلدين يحاربان عدوا واحدا وهو الإرهاب، وسينتصران عليه واصفا التدخل التركي في سوريا وليبيا بـ”الغزوة البربرية” التي يقودها أردوغان لمحاولة تحقيق حلم إعادة الدولة العثمانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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