“النواب المصري” يستنكر العبث التركي في ليبيا

استنكر رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال الدور التركي في نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا وما يمثله ذلك من تهديد للأمن الإقليمي وأمن أوروبا.

وأوضح عبدالعال أن مصر تساهم في أمن أوروبا مؤكدا أن “الدولة المصرية لا تبتز أوروبا بملف اللاجئين مثلما فعلت دول أخرى” في إشارة إلى تلاعب تركيا بورقة المهاجرين بعد خسائرها الكبيرة في تركيا وليبيا.

وأشار رئيس مجلس النواب المصري إلى أن بلاده بذلت جهودا دؤوبة لمكافحة الإرهاب وضبط الحدود خاصة في ظل تردي الأوضاع الإقليمية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد اتفق مع رئيس البرلمان النمساوي ولفجانج سوبوتكا على ضرورة إقرار حل سياسي للأزمة الليبية بالتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن ذلك جاء خلال زيارة فولفجانج سوبوتكا القاهرة ولقائه رئيس الجمهورية.

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