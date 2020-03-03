مكافحة الأمراض يكشف حقيقة تسجيل إصابة بفيروس كورونا في مصراته

نفت لجنة التواصل والإعلام الصحي للاستجابة لفيروس كورونا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ما تردد حول اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا بمستشفى مصراتة الطبي.

وقال مدير مستشفى مصراتة الطبي خالد بعيو إن أنباء اكتشاف حالة مصابة بمرض الكورونا المستجد عارية عن الصحة.

وجدد رئيس لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض د. محمد الجازوي تأكيده على أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض هو الجهة المخولة بالإعلان عن وجود أو عدم وجود حالات اشتباه لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن عملية تأكيد الإصابة لا تتم إلا مختبريا عن طريق المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.