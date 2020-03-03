خارجية إيطاليا: عمل سلامه نقطة مرجعية لمن يأتي بعده

وجه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الشكر إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وذلك على كفاءته والتزامه، حيث واجه مهمته في هذا الوقت العصيب في ليبيا.

وقال دي مايو إن عمل سلامة كان حاسماً وسيشكل نقطة مرجعية مهمة لمن سيأتي بعده في هذا المنصب، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

كان سلامة أعلن، أمس، أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إعفاءه من منصبه كمبعوث خاص إلى ليبيا.

وأكد سلامة، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلا: “سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد. وعلي اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد. لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار”.