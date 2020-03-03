بعد استقالة سلامه.. خارجية الوفاق تدعو المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته

دعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الليبي وشعوب المنطقة بدعم الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأعربت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في بيان لها بشأن استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامه عن تقديرها لجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنها تأمل في أن تسهم جهود البعثة في وقف الأطراف الخارجية عن دعم محاولة زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا وقتل وترويع الآمنين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

وأضافت الوزارة أنها تضع المجتمع الدولي “أمام التزاماته وفق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ووفق ما أعلنته كافة الدول من مواقف تؤكد على الحل السياسي وما التزم به المجتمع الدولي بدعم الدولة المدنية والمسار الديمقراطي” مردفا “لقد بذلت حكومة الوفاق كل ما في وسعها وشاركت بإيجابية في جميع اللقاءات والاجتماعات من أجل حقن الدماء والحفاظ على أرواح الأبرياء” وهو ما يقابل بتعنت الجيش.

ودعت الوزارة “المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الليبي وشعوب المنطقة بدعم الأمن والاستقرار في ليبيا وممارسة الضغط الحقيقي” لإيقاف اشتباكات طرابلس والعودة للمسار السياسي.