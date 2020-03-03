دولة رئيس مجلس الوزراء يفتتح مقر الأمن الداخلي الكفرة

الكفرة 03 مارس 2020 (وال) – قام دولة رئيس مجلس الوزراء عبد الله عبد الرحمن الثني رفقة رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، بافتتاح مقر جهاز الأمن الداخلي فرع الكفرة بعد أن تم صيانته وتجهيزه.

و حضر مراسم الاحتفال وزراء التعليم والصحة والحكم المحلي ورئيس الهيئة العامة للكهرباء ورئيس مؤسسة الموارد المائية بالإضافة إلى أعيان ومشايخ المدينة.

هذا وقد ألقيت العديد من الكلمات المؤكدة على أهمية وجود جهاز الأمن الداخلي، لما له من دور مهم في حفظ أمن البلاد واستقرارها. (وال – الكفرة)

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