وزارة الصحة بالحكومة الليبية تنفي تسجيل إصابات بفيروس كورونا

البيضاء 03 مارس 2020 (وال) – نفت وزارة الصحة بالحكومة الليبية فجر اليوم الثلاثاء، وجود أية إصابات بفيروس “كورونا” في البلاد.

وجاء هذا النفي ردا على أنباء تدولتها مواقع إخبارية، عن تسجيل حالة مصابه بفيروس كورونا الجديد نتيجة للفهم الخاطئ لبعض الملصقات التوعوية التي تتحدث عن كيفية التعامل عند ظهور حالات مصابة وإليه حصر المخالطين له .

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة معتز الطرابلسي أن “ليبيا “ خالٍ تماما من أي إصابة بفيروس كورونا”.

الطرابلسي دعا كافة وسائل الإعلام والمواقع الاخبارية التأكد من المعلومات المتداولة من المصدر الرسمي والوحيد في وزارة الصحة.

وونوه إلى أن ليبيا كغيره من دول العالم، اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، واتخاذ كافة الترتيبات والتجهيزات لإمكان العزل والحجز الصحي وذلك استكمالاً للجهود التي تم اتخاذها من قبل وزارة الصحة والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وذلك بناءً على توصيات معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب وتوجيهات دولة رئيس الوزراء بالحكومة الليبية بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فايروس كورونا الجديد‪ “19 COVID ” إلى ليبيا.

كما أكد الطرابلسي عدم مصداقية الأخبار المزورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بهذا الشأن، داعياً الجميع إلى التواصل مع الموقع الرسمي لوزارة الصحة في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات. (وال – البيضاء)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال