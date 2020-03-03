السفير الأميركي: نتطلع إلى تعيين خلف لسلامة واستئناف الحوار بين الليبيين

وجه سفير الولايات المتحدة في ليبيا رتشارد نورلاند الشكر إلى المبعوث الأممي، غسان سلامة، الذي أعلن استقالته أمس، مضيفا أن بلاده تتطلع إلى تعيين خلف لسلامة واستئناف الحوار بين الليبين.

وقال نورلاند إن سلامة عمل بشكل دؤوب في الدعوة إلى السلام وإلى حل سياسي شامل للأزمة التي تواجه ليبيا، حسب بيان السفارة الأميركية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأضاف: «تمكن سلامة على مدار العامين الماضيين بمهارة من بناء إطار يمكن استخدامه من قِبَل الباحثين عن السلام حقًا لإنهاء الصراع».

وأعرب عن تطلع بلاده إلى «تعيين خلف لمواصلة عمل سلامة واستئناف الحوارات الداخلية بين الليبيين التي تيسرها الأمم المتحدة في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية»، مؤكدا أن هذه الحوارات من الممكن أن تحقق مستقبلا أكثر إشراقا «عندما يجتمع الليبيون بشكل سلمي للتفاوض حول القضايا التي تفرّق بينهم».

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وأعلن سلامة، في تغريدة أمس، طلبه إعفاءه قائلا: «إن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد، لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار».

وتلقى الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس رسالة إلكترونية من سلامة يعرب فيها عن اعتزامه ترك منصبه كممثل خاص له ورئيس لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وعقب الاستقالة، قالت الأمم المتحدة إن تركيزها الرئيسي الآن على ألا تحدث «نكسة في جهود إيجاد تسوية سلمية للأزمة الليبية».

وفي يونيو 2017، عين غوتيريس اللبناني غسان سلامة، ممثلا خاصا له في ليبيا، حيث ذكر بيان الأمين العام أن سلامة يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في المجال الأكاديمي والخدمة العامة، إذ عمل العام 2003 مستشارا سياسيا لبعثة الأمم المتحدة في العراق، حيث قام بدور حاسم في الجمع بين الأطراف العراقية.

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