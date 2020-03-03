سامح شكري : تركيا تسعى لجعل ليبيا مرتكزا للتنظيمات الإرهابية

العنوان_القاهرة

اتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، تركيا بالسعي لجعل ليبيا مرتكزا للتنظيمات الإرهابية والمقاتلين الأجانب، مضيفا أن هذه التدخلات والممارسات التركية لها تأثير بالغ الخطورة على الأمن القومي المصري وعلى أمن جميع دول الجوار وعلى أمن الساحل والصحراء، وتعزز زيادة العمليات الإرهابية في الدول.

وأكد شكري، رفض بلاده أي تدخل خارجي في شئون ليبيا، لاسيما التدخل العسكري التركي الذي يؤجج الصراع ويطيل أمد الأزمة ويؤثر سلبا على الجهود المبذولة من أجل إعادة الوحدة بين الشعب الليبي واستعادة مؤسسات الدولة وإعلاء المصلحة الوطنية وتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.

وبين شكري، أن بلاده انخرطت في مسار برلين؛ وكان من الأهمية القمة التي عقدت على هذا المستوى من الدول الفاعلة وما استخلصته من توجه لمحاولة إعادة المسار السياسي ووقف الأعمال العسكرية، والتعامل مع قضايا مهمة مثل انتشار المحاربين الأجانب الإرهابيين في الساحة الليبية وتأثير ذلك على المحيط المباشر سواء لدول الجوار أو لدول الساحل والصحراء.