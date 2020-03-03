الشريف: سلامة كسر ظهر جنيف بعد استشعاره الفشل

همسة يونس_بوابة افريقيا الإخبارية (خاص) |

03 March, 2020

اعتبر الكاتب والأكاديمي محمد أبوراس الشريف، ان استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، جاءت استشعارا لفشل حوارات جنيف.

وقال الشريف في تصريح خاص لبوابة افريقيا الإخبارية، “بعد جولات من الحوارات ذات الطابع الإعلامي والتى لم تغير من واقع الحال فى ليبيا نتيجة للتجاذبات الدولية نحو الملف الليبي المثقل بالصراعات الإقليمية والذى يسير فى منعرجات ومطبات تبطئ الوصول لحل واقعي ومع تعالى الأصوات الليبية من كل الأطراف ان يترك المبعوث الدولي غسان سلامة الليبين وشأنهم.”

وأضاف الأكاديمي الليبي، “هاهو غسان سلامة يستشعر بفشل لقاءات جنيف وقد قالها ذات مرة على أنها آخر محاولة له بعد أن أرهقته الأزمة الليبية والتى قد بلغت عامها الثامن فليس لليبين إلا طريق واحد وهو اللقاء الليبي الليبي وتمكين الجيش الليبي لحماية الخريطة الليبية وحراسة حدوده.”