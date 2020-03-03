باشاغا أضاف وفقاً لوكالة “روسيا اليوم” : ” حكومة الوفاق وقواتها لا تريد أن تكون طرابلس تحت القصف يوميا وسنطرد هذه القوات خارج طرابلس، قواتنا ستتحول من الدفاع للهجوم قريبا لأنه ليس هناك أملا في وقف إطلاق النار”.

وأشار إلى أن يوم الجمعة الماضيه أكثر من 60 صاروخ سقطت في معيتيقة و60 صاروخ سقطت على طرابلس يوم السبت.

كما لفت إلى أن المسلحون التابعون لحكومته سيبدأون هجوماً عسكرياً خلال أيام، مؤكداً أن ليبيا ستواجه أزمة إنسانية كبيرة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي.