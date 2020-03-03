وأشار إلى أن يوم الجمعة الماضيه أكثر من 60 صاروخ سقطت في معيتيقة و60 صاروخ سقطت على طرابلس يوم السبت.
كما لفت إلى أن المسلحون التابعون لحكومته سيبدأون هجوماً عسكرياً خلال أيام، مؤكداً أن ليبيا ستواجه أزمة إنسانية كبيرة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن يوم الجمعة الماضيه أكثر من 60 صاروخ سقطت في معيتيقة و60 صاروخ سقطت على طرابلس يوم السبت.
كما لفت إلى أن المسلحون التابعون لحكومته سيبدأون هجوماً عسكرياً خلال أيام، مؤكداً أن ليبيا ستواجه أزمة إنسانية كبيرة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي.
أضف تعليقـك