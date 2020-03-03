السفير الأمريكي: نتطلع لتعيين خلف لسلامه في ليبيا

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا رتشارد نورلاند، تطلع بلاده لتعيين خلف للمبعوث الأممي غسان سلامة واستئناف الحوارات الداخلية بين الليبيين.

وقال دورلاند في رسالة له أدرجتها السفارة الأمريكية على صفحتها بموقع “فيسبوك” أود “أن أشكر … سلامه على عمله الدؤوب في الدعوة إلى السلام وإلى حل سياسي شامل للأزمة التي تواجه ليبيا” مضيفا “نيابة عن البعثة الأمريكية، أعرب عن إعجابنا بتصميم ..سلامة وشجاعته، فقد تمكّن على مدار العامين الماضيين بمهارة من بناء إطار يمكن استخدامه من قِبَل الباحثين عن السلام حقًا لإنهاء الصراع”.

وأضاف السفير الأمريكي “إنّنا نتطلع إلى تعيين خلف لمواصلة عمل .. سلامة واستئناف الحوارات الداخلية بين الليبيين التي تيسّرها الأمم المتحدة في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية” وزاد “تؤكد هذه الحوارات أنه من الممكن تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا عندما يجتمع الليبيون بشكل سلمي للتفاوض حول القضايا التي تفرّق بينهم”.