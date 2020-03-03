المسماري: مرتزقة أردوغان يقرون بمقتل 35 عنصرا تابعا لهم

أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، رصد مكالمات لمرتزقة أردوغان في ليبيا تؤكد سقوط 35 مرتزق في محور صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المسماري في بيان له إن “وحدات الاستطلاع الإلكتروني تمكنت من رصد مكالمات للعصابات (لمرتزقة أردوغان) يؤكد المتحدث سقوط 35 إرهابي سوري من لواء سلطان مراد في محور صلاح الدين بالعاصمة طرابلس”.

وشدد المسماري على أن “وحدات القوات المسلحة العربية الليبية لازالت ملتزمة بالهدنة رغم عمليات (قوات الوفاق) المستمرة على كافة المستويات سواء على المستوى القتالي أو الإعلام والبيانات الاستفزازية والتصريحات التركية”.

وأضاف المسماري أن قوات الجيش جاهزة دائماً لتنفيذ أي مهام قتالية في سبيل ردع وصد أي خرق (لقوات الوفاق) والتي منها عملية (أمس الاثنين) في صلاح الدين”.