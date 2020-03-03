السيسي ورئيس البرلمان النمساوي: التدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا تقوض فرص الحل

ليبيا – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين فولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وكذلك السفير النمساوي بالقاهرة.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية قال بحسب المكتب الاعلامي التابع له إنه تم عرض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات مختلف الأزمات الإقليمية خاصة ليبيا.

وتم التوافق في هذا الصدد حول أهمية الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية بما فيها الحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تقوض من فرص الحل واستعادة السلام والاستقرار في البلاد.

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