أول تعليق ألماني على طلب سلامة إعفاءه من مهامه في ليبيا

قال المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا، بوزارة الخارجية الألمانية السفير كريستيان باك، إن المبعوث الأممي غسان سلامة أدى واجبه المنوط به في ليبيا.

وكتب السفير كريستيان باك في تغريدة على حسابه بتويتر معلقا على استقالة سلامة: “إن كان السلام صعب المنال في ليبيا فإن آخر شخص يُلام هو غسان سلامة”.

وكان سلامة قد أعلن على نحو مُفاجئ، أمس الاثنين، أنه طلب من الأمين العام إعفاءه من مهمته في ليبيا، بسبب وضعه الصحي.

وكتب المبعوث الأممي بحسابه في تويتر، “سعيت لعامين ونصف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد. وعليّ اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد”.

ويعتبر سلامة سادس مبعوث أممي إلى ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي، حيث سبقه كل من وزير الخارجية الأردني السابق عبدالإله الخطيب، والبريطاني إيان مارتن، وتلاهما الوزير اللبناني طارق متري، ثم الإسباني برناردينو ليون، ومن بعده الألماني مارتن كوبلر.

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