باشاغا: من الصعب أن يقبل مبعوثا أمميا آخر العمل في ليبيا

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أنه من الصعب أن يقبل مبعوثا أممي آخر مهمة العمل في ليبيا.

وقال باشاغا في تغريدة له بموقع “تويتر” “اتأسف لاستقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة” مضيفا “استقالة سلامة ستصعب الأمور بالنسبة للأوضاع في ليبيا إذ أنه من الصعب أن يقبل مبعوث آخر مهمة العمل في ليبيا”.

وكان سلامه قال عبر حسابه بموقع “تويتر” “سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد. وعلي اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد. لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار”.