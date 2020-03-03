الحكومة الليبية تفتتح رسمياً سفارتها في دمشق

العنوان_سوريا تمت اليوم إعادة افتتاح السفارة الليبية في دمشق، بحضور الوفد الليبي رفيع المستوى، حيث قال نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، خلال مراسم إعادة افتتاح السفارة رسميا، إن عودة العلم الليبي مرفرفا في سماء سوريا مقدمة طبيعية لعودة أعلام أخرى. وقال المقداد إن العلم السوري سيرتفع قريبا في سماء ليبيا، مشددا في الوقت نفسه …

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