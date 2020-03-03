صهد: سلامة وقع في عدة سقطات أخرها تصريحه غير الصحيح بشأن تحقيق تقدم بالمسار العسكري

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الإستشاري إبراهيم صهد أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة تمت إقالته أو طُلب منه الاستقالة ومن المتوقع أن تقوم نائبته الأمريكية ستيفاني ويلياميز بتسيير الأمور حتى يتم اختيار بديل عنه خاصة أن المبعوث الأممي قد وقع في عدة سقطات وآخرها تصريحه بمعلومات غير صحيحة بأن هناك تقدما في المحادثات العسكرية الليبية في جنيف وهو ما ثبت عدم مصداقيته بعد ذلك.

صهد وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري أمس الاثنين أشار إلى أنه في الفترة الأخيرة عمل على شخصنة الأمور ودفع بنفسه أن يكون طرفا في مواجهة قرارات ورؤى الأطراف الليبية التي تعقد اجتماعاتها في جنيف ولم يجر حوارا مع جميع الأطراف خاصة المعترضة على حضور الاجتماعات لذلك فقد صفات الدبلوماسي والمندوب الأممي.

وأضاف عضو مجلس الدولة: “والحقيقة تجربة ليبيا مع المبعوثين الأممين لم تكن جيدة ولا تدعو إلى التفاؤل ومنها مرحلة سلامة لذا الأهم الآن أن يبحث الليبيون أنفسهم عن المشتركات والحلول لإخراج البلاد من أزمتها”، وفق تقديره.

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