اخبار ليبيا الان

دبرز: سلامة فشل في إدارة الملف الليبي وهو أسوأ مبعوث أممي شهدته البلاد

تم النشر منذُ 43 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اتهم عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بالقاسم دبرز المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة والذي تقدم باستقالته بـ”الفشل الذريع” في إدارة الملف الليبي واصفاً بأنه أسوأ مبعوث أممي شهدته ليبيا على الإطلاق.

دبرز قال في تصريحات لوكالة “سبوتنك” الروسية أمس الاثنين تعليقا على استقالة سلامة إن السبب لا يتعلق بصحته بل بفشله الذريع في إدارة الملف الليبي وانحيازه وتواطئه .

وأضاف: “كان أسوأ مبعوث أممي على الإطلاق وكانت هذه النتيجة متوقعه وهي فشله الذريع وحتى تاريخه في العراق يشهد له بالفشل”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • انت الفاشل يا دبر ز الراجل قبل يريد ايصالح يبنكم يافساد مش هو اللي سبب الازمة في ليبيا يامعتوه

    رد