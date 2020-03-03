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سيالة: ليبيا تبذل ما بوسعها لكبح تدفقات الهجرة إلى أوروبا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة إن ليبيا تبذل قصارى جهدها للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا بالرغم من إمكاناتها المحدودة.

وأضاف سيالة خلال المؤتمر الوزاري الثامن حول الهجرة والتنمية المنعقد بمدينة مراكش المغربية أن ليبيا دعت منذ سنوات إلى ضرورة تنمية بلدان منشأ الهجرة للحد من تدفق المهاجرين.

وأكد وزير خارجية الوفاق استثمار ليبيا مليارات الدولارات بالخصوص غير أن عدة دول لم توافق على ذلك، مشيرا إلى انخفاض معدل الهجرة بنسبة كبيرة بسبب الجهود التي تبذلها ليبيا.

وبين سيالة أن التجارب السابقة أثبتت السياسات المنعزلة والانفرادية في حل موضوع الهجرة داعيا إلى العمل الجماعي للوصول إلى حلول جذرية بشأنها .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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