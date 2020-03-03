سيالة: ليبيا تبذل ما بوسعها لكبح تدفقات الهجرة إلى أوروبا

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة إن ليبيا تبذل قصارى جهدها للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا بالرغم من إمكاناتها المحدودة.

وأضاف سيالة خلال المؤتمر الوزاري الثامن حول الهجرة والتنمية المنعقد بمدينة مراكش المغربية أن ليبيا دعت منذ سنوات إلى ضرورة تنمية بلدان منشأ الهجرة للحد من تدفق المهاجرين.

وأكد وزير خارجية الوفاق استثمار ليبيا مليارات الدولارات بالخصوص غير أن عدة دول لم توافق على ذلك، مشيرا إلى انخفاض معدل الهجرة بنسبة كبيرة بسبب الجهود التي تبذلها ليبيا.

وبين سيالة أن التجارب السابقة أثبتت السياسات المنعزلة والانفرادية في حل موضوع الهجرة داعيا إلى العمل الجماعي للوصول إلى حلول جذرية بشأنها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية