الأحيرش: إعادة افتتاح السفارة الليبية بدمشق تشكل بداية للعمل السياسي وبناء العلاقات

بحث الوفد الليبي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء عبد الرحمن الأحيرش، مع المسؤولين السوريين خلال زيارتهم إلى العاصمة السورية دمشق، التبادل الاقتصادي بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بقضية المشتقات النفطية.

وأكد الأحيرش في مقابلة مع صحيفة الوطن أن رمزية افتتاح السفارة الليبية في دمشق تشكل بداية للعمل السياسي وإعادة بناء علاقة طبيعية أخوية بين البلدين، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها البلدان في محاربة عدو واحد، سواء كان الإرهاب أو التدخل التركي بقيادة أردوغان، الذي يطمح إلى تحقيق حلم إعادة الدولة العثمانية على حساب ليبيا وسوريا .

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