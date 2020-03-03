مجلس الدولة: نطالب بضرورة معاقبة المعرقلين للمسار السياسي في البلاد

ليبيا – عقد مجلس الدولة الإستشاري أمس الاثنين جلسته الـ (52) برئاسة القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين خالد المشري وذلك لمناقشة الوضع السياسي والعسكري الراهن في البلاد ومسارات الحوارات العسكرية والسياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة.

المجلس طالب البعثة الأممية التقيد بكتابها الذي وافق عليه المجلس سابقاً وأن أي تغيير فيه لا بد أن يناقش مع المجلس.

وأكد المجلس خلال جلسته على رغبته في إنهاء المرحلة الإنتقالية، مطالباً بمعاقبة المعرقلين للمسار السياسي في البلاد ومنع وصول البلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

كما أعرب عن أمله في تحقيق تقدم بالمسار العسكري لتسهيل عملية الحوار السياسي الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة في جينيف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية