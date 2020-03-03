باشاغا: ليبيا ليست أفغانستان والقبيلة فيها تمثل غطاءاً اجتماعياً

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أن القبيلة في ليبيا تمثل غطاءاً اجتماعياً يجب أن يستثمر في المصالحة، لا أن يستبدل بمؤسسات الدولة.

وقال باشاغا في تغريدة له بموقع “تويتر” إنه التقى الرئيس التونسي قيس سعيد مبينا أن اللقاء كان فرصة رائعة “لتأكيد المصير المشترك الذي يربط شعبينا، وبتمسك الليبيين بالمؤسسات الرسمية وبالشرعية الدولية” مضيفا “ليبيا ليست أفغانستان والقبيلة فيها تمثل غطاءاً اجتماعياً يجب أن يستثمر في المصالحة، لا أن يستبدل بمؤسسات الدولة”.