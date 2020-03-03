السفير الأمريكي يكتب “رسالة وداع” سلامة

أثنى السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على مجهودات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وعمله الدؤوب في الدعوة إلى تحقيق السلام وإيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية.

وأعرب نورلاند عن إعجاب البعثة الأمريكية بتصميم غسان سلامة وعمله بشجاعة خلال العامين الماضيين لبناء إطار يُمكن للباحثين عن السلام اللجوء إليه لإنهاء الصراع.

وأبدى السفير الأمريكي تطلعه إلى تعيين خلف لمواصلة عمل سلامة واستئناف الحوارات التي ترعاها الأمم المتحدة في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية.

ورأى ريتشارد نورلاند أن هذه الحوارات تؤكد أنه من الممكن تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا عندما يجتمع الليبيون بسلام للتفاوض حول القضايا التي تفرق بينهم.

ودون أي مُقدّمات، أعلن غسان سلامة، أمس الاثنين، أنه طلب من الأمين العام إعفاءه من مهمته في ليبيا، بسبب وضعه الصحي.

وكتب سلامة بحسابه في تويتر، “سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد. وعليّ اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد”.

ويعتبر سلامة سادس مبعوث أممي إلى ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي، حيث سبقه كل من وزير الخارجية الأردني السابق عبد الإله الخطيب، والبريطاني إيان مارتن، تلاهما الوزير اللبناني طارق متري، ثم الإسباني برناردينو ليون، ومن بعده الألماني مارتن كوبلر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية