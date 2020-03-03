انطلاق فعاليات الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للهندسة الكهربائية وتقنية المعلومات في بنغازي

أخبار ليبيا24

انطلقت، اليوم الثلاثاء، في بنغازي فعاليات الدورة الأولى، للمؤتمر الدولي للهندسة الكهربائية وتقنية المعلومات، الذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس الجاري، بتنظيم كل من، جامعة بنغازي والهيئة الوطنية للعلوم الطبيعية والتكنولوجيا وشركة تطوير للأبحاث الهندسية وتقنية المعلومات والجامعة الليبية الدولية وكلية التقنية الكهربائية والإلكترونية في بنغازي.

وسيجري خلال فعاليات المؤتمر نشر عدة أوراق علمية في مجلات علمية عالمية محكمة ومصنفة من قاعدة البيانات “سكوبس” التابعة لدار النشر “إلزفير” الهولندية، والتي عبارة عن قاعدة بيانات إلكترونية ضخمة للمستخلصات والاستشهادات المرجعية، وتحتوي على مصادر من أدبيات البحوث العلمية المُحَكَّمة والمصادر ذات الجودة على شبكة الإنترنت. وبحسب اللجنة المنظمة؛ فإن هذا المؤتمر يعتبر الأول الذي يقام في ليبيا.

وسيصاحب المؤتمر معرض للمشاريع وأفكار المشاريع، التي سوف يتم دعم بعضها من قبل مؤسسات دولية ومحلية.

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