أطنان من الغاز والحبوب تصل ميناء طرابلس

استقبل ميناء طرابلس البحري على أرصفته اليوم الثلاثاء سفينة نقل الحبوب “ميريل سيلمير” التابعة لوكالة الهيلبو للتوكيلات الملاحية وعلى متنها أكثر من 31 ألف طن من حبوب القمح.

كما دخلت إلى الميناء سفينة “سيغما” التابعة للوكيل الملاحي المحيط الهادي وعلى متنها نحو 900 ألف طن من حبوب القمح أيضا.

ورست على أرصفة الميناء سفينتا نقل الوقود “أنوار أفريقيا” “وأنوار الخليج” التابعتين لوكالة العالمية للتوكيلات الملاحية حيث تحمل الأولى حوالي 25 ألف طن من وقود البنزين فيما تحمل الثانية ما يتجاوز 31 طنا من البنزين.

وبحسب النشرة الدورية لإدارة الميناء، فقد دخلت السفينة “غاز كونكورد” التابعة للوكيل الملاحي الذاتي محملة بـ4500 طن من الغاز المسال.

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