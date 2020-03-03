مندوب الصين: نقدر جهود سلامة ونعتزم الاستماع له بشأن التطورات الأخيرة

قال مندوب الصين الدائم بمجلس الأمن، تشانغ جون، إن قضية ليبيا حاضرة على أجندة الأمم المتحدة، وذلك على خلفية استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وعلق قائلاً: «نعتزم الاستماع للسيد سلامة بشأن التطورات الأخيرة، ونقدر جهوده التي بذلها في تعزيز عملية سلمية وفي مساعيه لإنهاء الصراع رغم الصعوبات الكثيرة».

وأضاف تشانغ جون، الذي يرأس مجلس الأمن للشهر الحالي، إن «المجلس اعتمد قرارًا في فبراير الماضي بشأن ليبيا، مما يظهر التزامه في تعزيز السلام، والتمسك بتنفيذ القرارات التي اعتمدها، ودعم عملية سلمية بقيادة ليبية وبملكية الليبيين أنفسهم بعيدًا عن أي تدخلات خارجية وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار».

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وأوضح المندوب الصيني الدائم أن أجندة المجلس لهذا الشهر ستكون حافلة بالمناقشات والمباحثات بهدف تعزيز السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن إحدى أولوياته تعزيز السلام والاستقرار في الدول التي تشهد نزاعات كبيرة مثل سورية والعراق وليبيا واليمن.

وطلب سلامة، في تغريدة أمس، إعفاءه قائلاً: «إن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد، لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي، آملاً لليبيا السلم والاستقرار».

وتلقى الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس، رسالة إلكترونية من سلامة يعرب فيها عن اعتزامه ترك منصبه كممثل خاص له ورئيس لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وعقب الاستقالة، قالت الأمم المتحدة إن تركيزها الرئيسي الآن على ألا تحدث «نكسة في جهود إيجاد تسوية سلمية للأزمة الليبية».

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وفي يونيو 2017، عين غوتيريس، اللبناني غسان سلامة، ممثلًا خاصًّا له في ليبيا، حيث ذكر بيان الأمين العام أن سلامة يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في المجال الأكاديمي والخدمة العامة، إذ عمل العام 2003 مستشارًا سياسيًّا لبعثة الأمم المتحدة في العراق، حيث قام بدور حاسم في الجمع بين الأطراف العراقية.

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