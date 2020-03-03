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موظفو الأفريقية يُحمّلون “داخلية الوفاق” مسؤولية اختطاف مدير الشركة

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر العاملون بمكتب شركة الخطوط الأفريقية في طرابلس بياناً بشأن اختطاف مدير عام الشركة علي ميلاد ضو، من أمام منزله في طرابلس.

وأدان العاملون هذا التصرف المخالف للقانون والتعدي على حرية مدير الشركة لتطبيقه القانون والأحكام الشرعية الصادرة عن المحاكم الليبية التي أُوْكلت إليه مهام المحافظة على أموال الشركة المملوكة للدولة.

وناشد بيان العاملين الجهات ذات الاختصاص التأكد من سلامة مدير عام الشركة وعدم إلحاق الضرر به وإطلاق سراحه دون أي شرط يذكر.

وحمّلوا المسؤولية لوزارتي الدفاع والداخلية المعنيتين بحماية وتأمين موظفي المؤسسات العامة كما حملوا المسؤولية القانونية لكل من كان وراء هذا العمل غير القانوني.

يُشار إلى أن مصادر من الشركة قد أكدت أن عناصر من قوة الردع الخاصة، قد أقدمت على اختطاف المدير العام للخطوط الجوية الأفريقية، من أمام منزله في شارع عمر المختار، الليلة الماضية.

وتأتي عملية الاختطاف هذه في ضوء الانقسام الإداري داخل جسم الشركة الذي من المقرر أن يصدر بشأنه حكما نهائيا من الجهات القضائية اليوم الثلاثاء.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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