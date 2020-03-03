موظفو الأفريقية يُحمّلون “داخلية الوفاق” مسؤولية اختطاف مدير الشركة

أصدر العاملون بمكتب شركة الخطوط الأفريقية في طرابلس بياناً بشأن اختطاف مدير عام الشركة علي ميلاد ضو، من أمام منزله في طرابلس.

وأدان العاملون هذا التصرف المخالف للقانون والتعدي على حرية مدير الشركة لتطبيقه القانون والأحكام الشرعية الصادرة عن المحاكم الليبية التي أُوْكلت إليه مهام المحافظة على أموال الشركة المملوكة للدولة.

وناشد بيان العاملين الجهات ذات الاختصاص التأكد من سلامة مدير عام الشركة وعدم إلحاق الضرر به وإطلاق سراحه دون أي شرط يذكر.

وحمّلوا المسؤولية لوزارتي الدفاع والداخلية المعنيتين بحماية وتأمين موظفي المؤسسات العامة كما حملوا المسؤولية القانونية لكل من كان وراء هذا العمل غير القانوني.

يُشار إلى أن مصادر من الشركة قد أكدت أن عناصر من قوة الردع الخاصة، قد أقدمت على اختطاف المدير العام للخطوط الجوية الأفريقية، من أمام منزله في شارع عمر المختار، الليلة الماضية.

وتأتي عملية الاختطاف هذه في ضوء الانقسام الإداري داخل جسم الشركة الذي من المقرر أن يصدر بشأنه حكما نهائيا من الجهات القضائية اليوم الثلاثاء.

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