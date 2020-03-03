الدباشي : سلامة فشل في مهمته وسيفشل من يأتي بعده

العنوان_ليبيا

قال مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إن المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامه فشل في مهمته وسيفشل من سيأتي بعده، بسبب أن سلامة ومن سبقه من الممثلين الخاصين للأمين العام لم يصلوا إلى ممثلين حقيقيين للشعب الليبي، واكتفى بالتعامل مع متصدري المشهد السياسي الذين أتت بهم الصدفه، وليسوا على استعداد للتخلي عن امتيازاتهم التي ما كانو ليحلموا بها حتى الحلم.

وأضاف أن التشويش في الساحة الليبية كان أكبر من أن يدركه غير الليبيين، فلا الأحزاب ناضجة وفعالة، ولا المجتمع المدني مستقل وحقيقي، ولا وجود لمشائخ يمثلون القبائل في الغرب والجنوب، ولا الناشطون السياسيون ناشطون لوجه الله.

واعتبر أنه كان من الأولى منذ البداية تجاوز كل هذه الفقاقيع الهوائية وجمع ممثلين متفق عليهم للبلديات بعد توعية كافية للوصول الى قرارات ملزمة تؤدي إلى اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري ولو مؤقت للخروج من المرحلة الانتقالية.