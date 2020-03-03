الأمم المتحدة تكشف إجراءات ما بعد “تنحّي سلامة”

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك أن الأمين العام تلقى رسالة المبعوث إلى ليبيا غسان سلامة التي يعبر فيها عن رغبته بترك منصبه كممثل خاص لليبيا.

وحول مرحلة ما بعد غسان سلامة، أوضح دوغاريك أن غوتيريش دائما ما يثق بجهود سلامة التي قام بها لجلب السلام إلى ليبيا مشيرا إلى أن الأمين العام سيناقش مع سلامة الطريقة التي يضمن بها عملية الانتقال كي لا تضيع التقدمات التي أحرزها في الملف الليبي.

وجدد الأمين العام مطالبته بوقف الأعمال العدائية فورا وتذكير الأطراف بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار والإسراع في تطبيقه.

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