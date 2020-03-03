الأمم المتحدة: نحرص على ألا تؤدي استقالة سلامة إلى نكسة في تسوية الأزمة الليبية

تلقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس رسالة إلكترونية من غسان سلامة يعرب فيها عن اعتزامه ترك منصبه كممثل خاص له في ليبيا، ورئيس لبعثة الأمم المتحدة في البلاد.

وقالت الأمم المتحدة إنها تركز في الوقت الحاضر على ألا تؤدي استقالة سلامة إلى نكسة في جهود إيجاد تسوية سلمية للأزمة الليبية، بحسب تصريح الناطق باسم الأمين العام استيفان دوجاريك.

وأوضح دوجاريك أن الأمم المتحدة تحرص على العمل باتجاه مرحلة انتقالية سهلة لتجنب فقدان ما تم إحرازه بعد انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا، خاصة وأن أطراف الصراع يجلسون على طاولة المفاوضات في جنيف.

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