أمن بنغازي يواصل مداهمة أوكار الجريمة

العنوان_بنغازي

شن قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي، هجمة جديدة على أوكار الفساد وصُناع وتجار المواد المُخدرة وسائر المُسكرات في كافة المناطق بالمدينة.

وكان رئيس قسم شرطة النجـدة، المُقدم جمال العمامي، قد أمر بتكليف قوة أمنية من وحدة التحري والقبض بقسم شرطة النجـدة.

وخرجت القوة المُكلفة بعدة حملات على جميع المناطق بالمدينة، وسط ترحيب من أهالي المدينة، بعد أن وردت معلومات لدى قسم شرطة النجدة من أحد المصادر السرية مفاد هذه المعلومات وجود مصنع للمواد المُسكرة في منطقة شبنة (الرابش).

وتم التحري وجمع المعلومات حتى تم تأكيد المعلومية وبالتنسيق مع النيابة العامة وأخذ الإذن تم خروج قوة من قسم شرطة النجـدة وضبط ومداهمة المكان وضبط الشخص القائم على هذا النشاط غير مشروع وتحريز المصنع به كمية كبيرة من المواد المسكرة والانتقال به للقسم بجهود اعضاء قسم شرطة النجـدة.

وشدد قسم شرطة النجـدة على أن حملاته مستمرة ضد تجار وصُناع المواد المُخدرة وسائر المسكرات وبتوجيه عدة ضربات ضد أوكار الجريمة وضبط المطلوبين وتسليمهم للعدالة.