نورلاند: نتطلع إلى تعيين خلف لسلامة لمواصلة عمله واستئناف الحوارات بين الليبيين

شكر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا رتشارد نورلاند المبعوث الأممي غسان سلامة على عمله الدؤوب في الدعوة إلى السلام وحل سياسي شامل للأزمة في ليبيا.

وقال نورلاند في رسالة نشرت على موقع السفارة، إن سلامة قد تمكن على مدار العامين الماضيين بمهارة من بناء إطار يمكن استخدامه من قبل الباحثين عن السلام حقا لإنهاء الصراع، مشيرا إلى أنهم يتطلعون إلى تعيين خلف له لمواصلة عمله، واستئناف الحوارات الداخلية بين الليبيين التي تيسرها الأمم المتحدة في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية.

وأضاف أن هذه الحوارات تؤكد أنه من الممكن تحقيق مستقبل أكثر إشراقا عندما يجتمع الليبيون بشكل سلمي للتفاوض حول القضايا التي تفرق بينهم.

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