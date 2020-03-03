رسالة من رئيس الكونغو إلى السيسي بشأن الأزمة الليبية

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسالة من رئيس الكونغو دنيس نجيسو، بشأن مستجدات الأزمة الليبية، في ضوء تولي الرئيس الكونغولي رئاسة لجنة ليبيا رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي وزير خارجية الكونغو جان كلود جاكوسو، حيث تبادلا الرؤى بشأن الأزمة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والقاري، حسب بيان الرئاسة المصرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتوافق الطرفان على ضرورة تكثيف التنسيق بين البلدين في هذا الصدد، بهدف التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا، وذلك عبر دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، ورفض أى تدخل خارجي في الأراضي الليبية.

وأمس الإثنين، كشف الوزير الكونغولي أن بلاده ستستضيف اجتماعا للجنة الأفريقية المعنية بالشأن الليبي يوم 12 مارس الجاري؛ للتشاور حول ترتيبات تنظيم مؤتمر كبير للمصالحة الليبية الشاملة، مؤكدا أن الاجتماع سيضم الجزائر ومصر وجنوب أفريقيا وتشاد.

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