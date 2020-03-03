المريمي: لا يمكن الحكم على حوار جنيف بالفشل لأنه لم ينطلق بعد

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، إنه لا يمكن أن نحكم على حوار جنيف بالفشل لأنه لم ينطلق بعد، موضحا أن ما تم في جنيف عبارة عن جلسة لتبادل الرؤى والحديث عن الحوار.

المريمي وفي تصريح أمس لقناة ليبيا، قال إن الحوار ما زال مستمرا، مبينا أنهم الآن ينتظرون تحديد البعثة الأممية لمن سيسير الحوار بدلا من سلامة إن قبلت استقالته.

المريمي أكد على ضرورة إعادة النظر في الشخصيات المشاركة بحوار جنيف، والتي قال إن بعضها يحظى برفض شعبي واسع، لارتباط أسمائهم بالإرهاب وإطالة أمد الأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا