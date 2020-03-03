الجروشي: الدول الداعمة للإخوان دفعت سلامه للاستقالة

انتقد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة واعتبره فشل في مهمته بسبب الضغوط الدولية التي يتعرض لها من الدول الداعمة لتيار الإخوان.

وبين الجروشي بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن استقالة سلامة لأسباب صحية غير مقنعة قائلا بالأمس كانت صحته جيدة ولعل ما دعاه لتقديم استقالته هي الضغوط التي تعرض لها من دول راعية للإخوان المسلمين وعلى رأسها تركيا وقطر وبريطانيا وما قدمته من تمويل حتى يصل الإخوان للسلطة في ليبيا.

وأضاف الجروشي هذه الضغوطات جعلته يقدم استقالته، لأن تلك الدول حشرته في زاوية ضيقة لكي يسلبوا منه أكبر قدر ممكن من السلطة للإخوان.

وقال الجروشي “أنا أذكر جيداً أن غسان سلامة حين جاء لبنغازي في زيارته الأخيرة قال لنا بصريح العبارة “أنتم لا تشاهدون الأمر بشكل صحيح هناك خلف الكواليس دول ضاغطة ولديها مصالح وليس هناك معادلات سياسية هناك مصالح تتقاطع هناك ضغط يمارس علينا وضغط كبير جداً” وأردف “لأجل هذا الأمر اعتقد جازماً بأن هذه الدول هي التي جعلت سلامة يقدم استقالته”.

وأشار الجروشي بأن تقييمه لمواقف سلامة منذ بداية تكليفه كانت حيادية ويرى فيه أنه عادلاً ومتشرب ومتفهم للقضية الليبية وكانت بوصلته تشير إلى إحقاق الحق، لكن في الآونة الاخيرة انحرفت بوصلته بفعل تلك الضغوط الدولية.

وأوضح الجروشي بأن مجلس النواب سيناقش هذا الأمر في جلسته المنعقدة في مدينة بنغازي وفي حال قبول سلامة سيطالب المجلس بأن يكون هناك مندوب دولي نزيه وعادل.