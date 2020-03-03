مصر والكونغو تتفقان على هذه النقاط بشأن ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية الكونغو، جان كلود جاكوسو، عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضى، إن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والقاري، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف التنسيق بين البلدين في هذا الصدد، بهدف التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا لا سيما من خلال دعم تنفيذ مخرجات عملية برلين، ورفض أي تدخل خارجي في الأراضي الليبية.

وأضاف راضي أن وزير خارجية الكونغو سلم السيسي رسالة من الرئيس ساسو نجيسو بشأن آخر تطورات القضية الليبية على ضوء تولى الرئيس الكونغولى رئاسة لجنة ليبيا رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي.