المسماري: الإرهابيون اعترفوا بسقوط 35 مسلحا في طرابلس

أكد الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، أن وحدات الاستطلاع الإلكتروني تمكنت من رصد مكالمات للعصابات الإرهابية السورية التي جندها الرئيس التركي رجب أردوغان.

وأشار المسماري في بيان صحفي إلى أنه وفقا للمكالمات، فإن المتصلين تحدثوا عن سقوط خمسة وثلاثين إرهابيا سوريا من لواء سلطان مراد في محور صلاح الدين بالعاصمة طرابلس.

وأضاف، أن وحدات القوات المسلحة الليبية ما زالت ملتزمة بالهدنة رغم عمليات الإرهابيين العدائية المستمرة على كافة المستويات، سواء على المستوى القتالي أو الإعلام والبيانات الاستفزازية والتصريحات التركية.

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