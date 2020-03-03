صباح الحاج: ناقشنا بمجلس النواب استقالة غسان سلامة وأسبابها وتداعياتها

قالت نائبة مقرر مجلس النواب، صباح جمعة الحاج، إن المجلس ناقش «استقالة السيد غسان سلامة وأسبابها وتداعياتها»، مشيرة إلى أن المجلس «علق جلسته حتى الإعلان من الرئاسة عن موعد الجلسة المقبلة».

وأوضحت صباح الحاج في اتصال خاص لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء «ناقشنا اليوم تداعيات المسار السياسي للحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة وتجاوزات البعثة الأممية تجاه السلطة التشريعية ممثلي الشعب الليبي».

وأضافت: «أيضًا جرت مناقشة تطاول رئيس البعثة الأممية غسان سلامة على مجلس النواب باستعماله ألفاظًا لا تليق بممثل للبعثة لأن هذا يعتبر تطاولًا على المجلس وليس من غسان سلامة نفسه لأنه ممثلها، وسنخاطب السيد أنطونيو غوتيريس بذلك».

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أشارت صباح جمعة إلى أن الحاضرين «اتفقوا على أن المجلس مع الحوار وليس ضده، ولكن دون شروط تقع على المجلس، وأن يختار مجلس النواب مَن يمثله دون تدخل في إرادته».

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