

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني (خاص) |

03 March, 2020

أكد عضو مجلس الدولة عادل كرموس أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامه تجاوز حدود مهمته لدرجه أنه وصف في بعض الأحيان بأنه الحاكم الفعلي لليبيا.

وقال كرموس في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “لا يخفى على أحد أن مهمة المبعوثين الامميين لليبيا منذ سنة2011هي للدعم باختصاصات محددة” مضيفا أن المبعوث الأخير كسابقيه “تجاوز حدود هذه المهمة بالتدخل في الشأن الليبي لدرجة أنه وصف في بعض الأحيان أنه الحاكم الفعلي ليس بفرض نفسه وإنما باستسلام كثير من المسؤولين له وانبطاحهم له لدرجة أن بعض المؤسسات أصبحت ترى آرائه وكأنها تعليمات هذا ما جعل الأجسام السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي تنتقده دائما وتحذره أحيانا وتلفت نظره في أحيان أخرى إلا أنه استمتع بهذا الدور والذي كان يأمل أن يلعبه في لقاء جنيف باستبعاد الأجسام السياسية وسند مشروعيتها (الاتفاق السياسي) بصياغة ورقة جديدة من خلال الأطراف المستقلة التي تم دعوتها إلى جنيف والتي كان من المفترض أن لا تتجاوز ثلاثة عشر شخصية إلى ما يزيد عن الأربع والعشرين وهذا ما صرح به في الايام الاخيرة من أنه يمكن أن بتجاوز مجلسي الدولة والنواب كجسم والتعامل مع تابعيهم كأفراد على حده إلا أن ذلك لم يحصل بسبب رفض أعضاء المجلسين المشاركة”.

وأضاف كرموس أن “سلامة أثبت في كثير من الأحيان عدم حياده وانحيازه لطرف على حساب طرف آخر نتيجة عدم التوافق الدولي مما اضعف من دور البعثة الحقيقي الذي هو في الأساس الوصول إلى الاستقرار السياسي”.