سوريا تدين التدخل التركي في ليبيا

أدانت الجمهورية السورية التدخل التركي في ليبيا من خلال نقل الإرهابيين والمرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية .

وأكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية خلال تصريح لوكالة الأنباء السورية سانا، أن سوريا وانطلاقا من حرصها على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، تطالب المجتمع الدولي بإدانة العدوان التركي الذي يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي، ووضع حد لسلوك نظام أردوغان في دعم الإرهاب وأخطار انتشاره في المنطقة والعالم؛ وذلك بنقل الإرهابيين إلى ليبيا والمتاجرة بمعاناة السوريين لابتزاز الدول الأوروبية من خلال السماح لموجات من المهجرين بالتوجه إلى أوروبا، الأمر الذي يشكل تهديدا جديا للأمن والسلم والاستقرار الدولي.

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