أكد عضو مجلس النواب فرج الشلوي أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامه قدم استقالته قبل أن تتم إقالته بعد فشل حوار جنيف.

وقال الشلوي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه بعد فشل مؤتمر جنيف ونسحاب الأطراف الرئيسة فيه (مجلسي النواب والدولة) الذي كان يعول عليه سلامه في إصدار أي وثيقه تفاهم مثل ما حصل في الصخيرات “قام بتقديم استقالته حفاظا على كرامته من أن يقال من الأمم المتحدة”

وكان سلامه قال عبر حسابه بموقع “تويتر” “سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد. وعلي اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد. لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار”.