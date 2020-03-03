لنقي: توقيت استقالة سلامه يعني أن ليبيا مقبلة على مرحلة خطيره

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني (خاص) |

03 March, 2020

أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامه في هذا التوقيت تعني أن ليبيا مقبلة على مرحلة خطيرة من عدم الاستقرار السياسي والحرب الأهلية.

وقال لنقي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن طلب سلامه الاستقالة في “هذا الوقت بالذات بعد أن بدأت المسارات الثلاثة (العسكرية والاقتصادية والسياسية) اجتماعاتها دليل على أن ليبيا مقبلة على مرحلة خطيرة من عدم الاستقرار السياسي والحرب الأهلية واسعة النطاق”.

وأضاف لنقي أن “الفراغ الذي سيتركه سلامة إلى أن يتوصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتزكية ممثل خاص له في ليبيا واعتماده من قبل مجلس الأمن واستلامه عمله هذه الفترة لا تقل عن أربعة أشهر أو أكثر فترة ستتوقف خلالها كل المفاوضات المباشرة حول المسارات الثلاثة العسكرية والاقتصادية والسياسية بين مختلف الأطراف الليبية”.

واعتبر لنقي أن هذا الفراغ يأتي “في وقت حساس جدا مما يشجع الأطراف المتقاتلة بمساندة دول إقليمية ودولية على محاولة حسم المعركة العسكرية بغض النظر عن النتائج المترتبة عليها والخاسر في النهاية” ليبيا وأهلها.