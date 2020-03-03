هل تحوّل مطار معيتيقة إلى قاعدة عسكرية تركية؟

يوم آخر من أيام القصف على مطار معيتيقة الذي أصبح قاعدة عسكرية تركية كما يراها الجيش الوطني تخرج منها الطائرات المسيرة وتسير عبرها رحلات المرتزقة القادمين للقتال في ليبيا.

الجيش الوطني أعلن خلال قصف المطار استهداف منصات دفاع جوي تابعة لتركيا وعلى إثرها توقفت حركة الملاحة الجوية بشكل متكرر بعد تعرض القاعدة العسكرية فيه لقصف بشكل مستمر ودائم بواسطة المدفعية الثقيلة التابعة للجيش.

مصادر لـ 218 أكدت أن قصف أمس كان متواصلا حيث أصابت بعض الصواريخ مقر قوة الردع الخاصة بجانب المطار إضافة إلى استهداف المدرج الخاص بوقوف الطائرات الخاصة بالوفود الرسمية القادمة إلى ليبيا والمغادرة منها.

وكان الجيش الوطني قد كبّد الوفاق خسائر عسكرية كبيرة بقاعدة معيتيقة نهاية الأسبوع الماضي، حيث استهدف مقر قوة الردع والرادار الذي تم تركيبه مؤخراً، ومنصة صواريخ موجودة بالقاعدة، فضلاً عن استهداف مبنى كانت الجماعات المسلحة تضع فيه مدفع هاوزر.

كما أشارت مصادر تحدثت لـ218 حينها إلى أن قوات الجيش استهدفت نقطة الإطفاء بقاعدة معيتيقة التي تحولت إلى غرفة عمليات للطيران المسير.

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