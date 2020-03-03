

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طبرق |

03 March, 2020

قرر مجلس النواب إرسال برقية احتجاج وشجب للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن التصريحات الصحفية الاخيرة للمبعوث الأممي لدي ليبيا غسان سلامة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تسجيل مصور أن مجلس النواب قرر إرسال برقية احتجاج وشجب للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التصريحات الصحفية الاخيرة لسلامة وتقديم احتجاج على هذه التصريحات خاصة وأنه يمثل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ولم يصدر عنه أي موقف تجاه هذه التصريحات غير المقبولة، دون الكشف عن فحوى هذه التصريحات.

وأضاف بليحق أن مجلس النواب بحث في جلسته الرسمية بمدينة بنغازي اليوم الثلاثاء المسار السياسي للحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة بالإضافة إلى تدخلات البعثة الأممية والتجاوزات الأخيرة للمبعوث الأممي تجاه مجلس النواب.